Новости

Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post

2 78154
Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post
Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщила газета The Washington Post 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, о планах снова баллотироваться в президенты Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его упавшего до 40% рейтинга.

Читайте также: "В какой-то момент в будущем": в Белом доме не исключают возможности переговоров Байдена и Путина

По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "радуется этому".

В то же время, бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не будет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".

Читайте также: Байден продлил на год указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
  • Андерсен a4cbf7de
    США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
  • fresh guacamole
    Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости