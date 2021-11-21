Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post

Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщила газета The Washington Post 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, о планах снова баллотироваться в президенты Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его упавшего до 40% рейтинга.

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По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "радуется этому".

В то же время, бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не будет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".

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