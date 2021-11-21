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Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

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Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену показал возможные сценарии наступления России.

Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях 01

По данным разведки, по состоянию на 20 ноября 2021 года вблизи украинских границ и на оккупированных Россией территориях было размещено:

  • 90 тысяч российских военных;
  • 1200 танков;
  • 2900 единиц бронетехники;
  • 28 медицинских подразделений;
  • 1600 единиц артиллерии;
  • 330 самолетов;
  • 240 вертолетов;
  • 75 кораблей;
  • 6 субмарин.

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Сейчас два армейских корпуса находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в приграничной Ростовской области стоит российская армия, а еще одно военное подразделение находится в Волгограде. В общем это 15 батальонных тактических групп.

Вдоль границ Сумской и Харьковской областей размещена еще одна российская армия, а также танковая и механизированная дивизии, которые вместе составляют 8 батальонных тактических групп.

Еще четыре батальонные тактические группы противника находятся у северных границ Украины. Россия разместила свои механизированные дивизии и батальон в Брянской, Смоленской областях, а также на территории Беларуси. Кроме того, в приграничных областях Беларуси размещены три воздушно-десантных батальона.

На территории оккупированного Крыма, по данным разведки, сегодня находятся две армии, армейский корпус и Черноморский флот. Вместе они составляют 13 батальонных тактических групп.

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Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянска и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа.

Не исключается и нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области.

Наступление на Харьковскую область возможно сразу с двух направлений - с территории РФ и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и ОРДЛО.

Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп.

В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные северные, восточные и южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Днепру.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

    Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

    А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

    Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

    Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

    Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
  • 5 копійок
    Не хитайте Вавину табуретку, атопутіннападьоть.
  • Gn Vladomax
    Якщо ця інформація відповідаї дійсності,то верховний головнокомандуючий терміново має почати підговку країни до війни. А саме.

    1 Своїм указом привести війська в повну бойову готовність.
    2 Обявити мобілізацію, терміново розпочати заходи по обороні України
    3 Припинити війну з Порошенком, як мінімум терміново призначити його міністром закордонних справ, звільнивши телепня Кулебу.

    4 Звільнити з РНБО ідіота Данілова, призначити секретарем РНБО Турчинова.
    5 Негайно відсторонити від займаних посад Єрмака і Демчину.

    Але. Поки від Президента нема ніяких адекватних дій. Він як заправський актор, продовжує записувати свої дебільні гундосики. Реально, страшно за країну за життя, поки країною керує не адекватний ідіот.
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