Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену показал возможные сценарии наступления России.

По данным разведки, по состоянию на 20 ноября 2021 года вблизи украинских границ и на оккупированных Россией территориях было размещено:

90 тысяч российских военных;

1200 танков;

2900 единиц бронетехники;

28 медицинских подразделений;

1600 единиц артиллерии;

330 самолетов;

240 вертолетов;

75 кораблей;

6 субмарин.

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Сейчас два армейских корпуса находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в приграничной Ростовской области стоит российская армия, а еще одно военное подразделение находится в Волгограде. В общем это 15 батальонных тактических групп.

Вдоль границ Сумской и Харьковской областей размещена еще одна российская армия, а также танковая и механизированная дивизии, которые вместе составляют 8 батальонных тактических групп.

Еще четыре батальонные тактические группы противника находятся у северных границ Украины. Россия разместила свои механизированные дивизии и батальон в Брянской, Смоленской областях, а также на территории Беларуси. Кроме того, в приграничных областях Беларуси размещены три воздушно-десантных батальона.

На территории оккупированного Крыма, по данным разведки, сегодня находятся две армии, армейский корпус и Черноморский флот. Вместе они составляют 13 батальонных тактических групп.

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Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянска и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа.

Не исключается и нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области.

Наступление на Харьковскую область возможно сразу с двух направлений - с территории РФ и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и ОРДЛО.

Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп.

В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные северные, восточные и южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Днепру.

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