Кремль прокомментировал данные о возможном нападении на Украину: Истерика нагнетается искусственно, могут быть провокации

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения России в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Напомним, что, по данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января – начала февраля по разным направлениям. Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о возможных сценариях этого вторжения.

В свою очередь, разведка США также предупреждает союзников о вероятности вторжения России в Украину.

У Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", и обвинили США в сложившейся ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву. – Ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – заявил Песков.

Читайте также: Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления мы не видим - Шмыгаль

Отдельно пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (имеется в виду оккупация части Донбасса. - Ред.). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше.

Читайте также: "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины