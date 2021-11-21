Австрия вводит локдаун с 22 ноября и закрывает границы для туристов

Из-за введенного на территории Австрии локдауна с 22 ноября поездки в Австрию с туристической целью невозможны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Австрии.

"Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что украинцы могут въехать в Австрию, если имеют уважительные причины (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.).

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Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из признанных в стране вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификат о вакцинации считается действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации.

Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке). При этом медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

При этом, как сообщили в украинском посольстве, сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако, они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языках с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

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Австрия признает следующие вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Лица, имеющие уважительные причины для поездки в Австрию, могут также въехать в страну и с отрицательным результатом теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда). При таких условиях они должны будут отправиться на обязательный 10-дневный карантин после въезда. ПЦР-тесты должны быть сделаны в медицинских лабораториях Украины, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языке. Также необходимо сделать онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC), заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда.

Карантин может быть приостановлен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

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