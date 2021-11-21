Ткач о бойкотировании властями эфира Шустера по поводу "вагнергейта": Ставка все еще делается на "хорошего" Зеленского

Владимир Зеленский, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, анализируя бойкотирование властями эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Далее приводим его пост.

"Зеленский первые два года президентства не менял систему, а пользовался ею. Возглавлять систему – это приятно. Чувствовать власть – приятно. Смотреть сверху на все эти инструменты и средства – личное наслаждение. Тогда Роман Кравец спрашивал у президента: почему телеканал Ахметова вас не критикует Президент кокетливо улыбался. Говорил: ну потому что это честный канал. По тем же причинам президент и не реформировал суды. Приятно чувствовать власть. Не каждый человек найдет в себе стержень самого себя лишить личных предпочтений ради общего блага. Не каждый способен понять, что эти общие блага будут служить и тебе, когда ты станешь этим общим.

Таких президентов, наверное, еще не было в истории нашей страны. Но именно такие нужны. Теперь президент и Ко обижаются, что их начали догонять правила игры, которые они легитимизировали в 2019.

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Когда богатый дядя делает тебе приятное, нужно помнить, что он это делает не потому, что это ты, а потому, что именно сейчас ты имеешь и можешь то, что ему нужно. Ты просто следующий. Очередной.

Изменения нужно производить быстро. Но так сладко пользоваться этим блестящим гардеробом власти. Всё там есть. Много. Выбросить все и носить джинсы "человек не из системы" не смог. Человек, по квотному принципу раздававший депутатские места в списке олигархам, теперь обижается, что эти депутаты его не слушают. Человек, просивший олигарха купить скорые ради собственного пиара, теперь обижается, что олигарх тратит средства на пиар других политиков. Человек, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа. Потому что человек уже понимает, как это работает. И не хочет, чтобы эти бережные руки наскоро через полгода слепили следующего сыроватого коржика.

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Приятно было на прямых эфирах два года отвечать на вопрос "а почему это вы так хороши"? Теперь пора быть умным. Сможет ли? Самому любопытно. Но бойкот эфира у Шустера свидетельствует о том, что ставка все еще делается на "хорошего".

Ахметову все равно, кто президент. И Шустеру все равно. Они просто делают свою работу. С вами или без вас. Только президенту не все равно, кто президент. Но сейчас это уже его личные проблемы".

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Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, получивший перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.