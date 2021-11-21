Родственники Героев Небесной Сотни встретили Зеленского криками "позор", "предатель" и "малорос". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.
Президент поставил лампадку к кресту на аллее. После этого собравшиеся почтили память погибших Героев минутой молчания.
Когда же Зеленский в сопровождении политиков и охраны возвращался назад, собравшиеся возле мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства семьи Небесной Сотни кричали ему вслед: "позор", "предатель" и "малорос".
Журналисты, желавшие задать гаранту свои вопросы, практически не могли подойти к нему, ведь охрана никого не подпускала.
Напомним: утром 21 ноября официальные каналы президента распространили его видеообращение по случаю восьмой годовщины событий на Майдане Независимости в Киеве – Дня Достоинства и Свободы. Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто пытался лишить их свободы.