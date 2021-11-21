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Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни активисты вывесили баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы отметили, что в условиях, когда Россия наращивает войска на границах с Украиной, необходимо показать готовность отразить наступление антиукраинских сил и защитить свое достоинство от всех, кто ему угрожает.

Активисты организации "Движение сопротивления капитуляции" развернули баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака с текстом: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Также активисты зажгли файеры.

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Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 01
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 02
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 03
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 04
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 05
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 06
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 07
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 08
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 09
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 10
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 11
Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: Их ложь унижает. Защитим наше достоинство 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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    Було… Армія! Мова! Віра!
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