Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни активисты вывесили баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы отметили, что в условиях, когда Россия наращивает войска на границах с Украиной, необходимо показать готовность отразить наступление антиукраинских сил и защитить свое достоинство от всех, кто ему угрожает.
Активисты организации "Движение сопротивления капитуляции" развернули баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака с текстом: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Также активисты зажгли файеры.