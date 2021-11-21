Кабмин до сих пор не вернул доработанный проект госбюжета-2022 в ВР, но на его рассмотрение еще есть две пленарные недели, - Корниенко
Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем пытаться в первую неделю (пленарную. - Ред.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них", - отметил вице-спикер.
Корниенко объяснил, что если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект бюджета-2022 в ВР, и документ пройдет необходимое комитетское рассмотрение, тогда возможно его принятие на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря.
В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе - с 14 по 17 декабря.
"Он (бюджет. – Ред.) должен быть принят к Новому году", – заверил первый заместитель Председателя ВР.
В то же время Корниенко заявил, что есть "системное сопротивление" принятию так называемых ресурсных законопроектов, в частности № 5600. По словам Корниенко, этот законопроект, в частности, может увеличить ресурсную базу бюджета на "несколько десятков миллиардов гривен".
Напомним, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление №6000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год", которое считается принятием законопроекта о Госбюджете на следующий год в первом чтении.