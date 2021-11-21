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Штамм коронавируса "Дельта+" обнаружили в Херсонской области

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Штамм коронавируса "Дельта+" обнаружили в Херсонской области
В Херсонской области обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельта+".

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.

"На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+". По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%", - говорится в сообщении .

"Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней за 7-8 ... Количество заболевших и госпитализированных напрямую будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер", - добавил санврач.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    І найголовніше з монологу Ромаскевича:

    Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
  • Андерсен a4cbf7de
    Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
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