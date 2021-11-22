Новости • Агрессия России против Украины

Данилов о войсках РФ возле украинской границы: Россия пытается поднять ставки перед предстоящими переговорами

12 21577
Данилов о войсках РФ возле украинской границы: Россия пытается поднять ставки перед предстоящими переговорами
Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально поднять ставки перед предстоящими переговорами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи украинской делегации на Halifax International Security Forum с представителями Сената США.

По словам Секретаря СНБО Украины, "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров".

По мнению А. Данилова, недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Однако, заверил секретарь СНБО Украины, наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

При этом, подчеркнул он, российское руководство "понимает лишь язык силы", поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.

Также читайте: В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников

Топ комментарии

  • Olexandr Ivashura
    Тю, а казали варто лише прибрати Пороха і війні кінець. А виявляється що ще є раісся з танчиками і *****... Як же так, зебіли? Де прорахувалися?
  • Andy Jumeirach
  • Andy Jumeirach
    та хто там рахував?
    зебіли думали дочекатися кінця війни,
    лежачи на дивані, та дивлячись "скотів",
    у повній тиші , при здоров'ї , та у теплі...
    та щось знов -пішло не так
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости