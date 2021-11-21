Акция возле Офиса Президента прошла спокойно, инцидентов не было, - полиция

Акция, посвященная Дню достоинства и свободы, завершилась, у Офиса президента остается несколько десятков человек, инцидентов не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Национальной полиции.

"Акция продолжалась у стен Офиса президента, ситуация была спокойная, инцидентов не было. Сейчас акция завершилась, остается несколько десятков участников", - сообщили правоохранители.

По информации полиции, около 19.00 было непонимание со стороны участников акции из-за просьбы осмотра относительно пронесения запрещенных предметов и веществ. Тех, кто отказался пройти досмотр, в Офис президента полиция не пропустила.

"Те, кто осмотр прошел, беспрепятственно продлили акцию возле Офиса президента", - добавили в Нацполиции.

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