Франция предупреждает Россию о "тяжелых последствиях" в случае "какого-либо вторжения" в Украину

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Какое-либо нарушение границы, какое-либо вторжение приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям", - подчеркнул глава МИД Франции.

Ле Дриан отметил, что важно найти "способ работать вместе", несмотря на то, что "авторитарные" тенденции президента Владимира Путина стали заметнее в последние месяцы. По его словам, Россия должна привлечь свое влияние, чтобы помочь в урегулировании углубления кризиса в Беларуси.

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