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Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы

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Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы
Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.

Серебряными призерами стали французы (14), "бронза" досталась полякам (13).

У женщин первое место у россиянок (18 очков), "серебро" завоевали грузинки (15). Женская сборная Украины по дополнительным показателям уступила место на бронзовой ступеньке пьедестала азербайджанкам и в итоге заняла четвертое место.

Также читайте: Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Топ комментарии

  • Roman Tripalyk
    Українці інтелектуальна нація
  • Smith Wesson
    А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
  • Aleksey NotBad
    Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
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