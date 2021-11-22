Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Это произойдет, всему свое время

Несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, задают себе вопрос, что скажет Россия.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Клеба, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому мы планово с ними говорим, что перестаньте смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО. Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", - отметил глава МИД.

В то же время Кулеба заверил, что вступление в НАТО произойдет.

"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере" и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют. Во время визита президента в Вашингтон было заключено важное оборонное соглашение, определяющее пять секторов, по которым будет развиваться оборонное сотрудничество. На данный момент ведется диалог об определении конкретных проектов. Я напомню, что в 2014 году США является партнером №1 по безопасности для Украины", - пояснил министр.

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