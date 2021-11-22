За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки на Луганщине противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 22 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.