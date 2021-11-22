За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки на Луганщине противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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По состоянию на 7 часов утра 22 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.