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Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NOS.

"В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из-за фейерверков вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий стражам порядка, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

По информации издания, в городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.

Кроме того, в Тилбурге несколько десятков молодых людей разбили мусорные баки в одном из парков.

Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 01

Как сообщалось, полиция Нидерландов задержала еще восемь участников антикарантинной акции протеста в Роттердаме, переросшей в массовые беспорядки. В общей сложности, по данным правоохранителей, арестованы 49 человек.

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Ранее в Роттердаме акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в массовые беспорядки. По меньшей мере семь человек получили ранения, среди них правоохранители и журналисты.

Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 02
Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 03
Фото: твитер / Mario Miskovic

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
    Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
  • Andy Jumeirach
    шукайте сліди кацапських копит...
    жовті жілети прокинулись теж недарма
    знов свинями завоняло у Європі,
    ми - глибоко занепокоєні !
  • дон кихот 77aa8875
    Майдан был тоже кацапами проплачен?
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