Присутствие "вагнеровцев" в Мали лишь усугубляет проблему, - Блинкен
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил в воскресенье во время выступления в Сенегале, где Блинкен находится с официальным визитом.
Так, отвечая на вопрос, беспокоит ли США присутствие России в Мали, госсекретарь Блинкен подчеркнул, что "присутствие внешних субъектов не приносит никакой пользы, в особенности – таких игроков, как частные военизированные формирования вроде [Группы] Вагнера, которые лишь усугубляют проблему".
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Мали и Гвинее Блинкен заявил о необходимости демократических преобразований.
"В Мали есть план… предусматривающий проведение выборов весной, и эти выборы должны состояться. Мы работаем с нашими партнерами в регионе, африканскими институтами, и партнерами за пределами региона, такими как Франция, чтобы поддержать демократические преобразования в Мали", - сказал он.
Блинкен также остановился на вопросе о распространении экстремизма и терроризма в Сахеле.
"Нам нужна безопасность, но этого недостаточно. Нам также нужно развитие, нужны более широкие возможности. Хотя экстремисты будут всегда, есть множество людей, которые считают, что у них нет выбора, потому что у них нет возможностей. Мы должны работать в этом направлении… создавать возможности, создавать реальный выбор для этих людей", - заявил госсекретарь