Назвавший Крым "российским" Радев победил на выборах президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на экзит-полы.

Так, опросы, проведённые на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает от 31% до 33%.

Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В то же время, как сообщают российские СМИ, по данным ЦИК Болгарии, по результатам обработки 99,7% бюллетеней Радев набирает во втором туре 66,69% голосов избирателей, Герджиков – 31,83%. Явка избирателей составила 24,12%. Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента.

Ректор Софийского университета Герджиков признал, что "Румен Радев и Илияна Йотова побеждают с большим преимуществом". Он поздравил их и выразил надежду, что Радев и Йотова "выполнят свои обещания", а пессимистические прогнозы самого Герджикова о ситуации в стране "не сбудутся"

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В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.

Как сообщалось, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии. Последний назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.