В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 21 ноября в Украине:
зафиксированы 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 577, 4 работников);
99 826 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2501 человек;
летальных исходов - 326;
выздоровели - 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 340 407 человек;
выздоровели – 2 773 490 человек;
летальных исходов – 81 598;
проведено ПЦР-тестирований – 15 557 638.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведены 22 669 435 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.