В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 7464 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 ноября в Украине:

зафиксированы 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 577, 4 работников);

99 826 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2501 человек;

летальных исходов - 326;

выздоровели - 10 540 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598;

проведено ПЦР-тестирований – 15 557 638.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведены 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.