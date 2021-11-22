Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные методы.
"Главная цель России – делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А Президент Украины ставит совсем другую задачу – делать Украину максимально сильной", - рассказал глава МИД.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции в Украине.
"Пустит ли он в действие эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров", - добавил Кулеба.
"Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта", – объяснил министр.
По словам Кулебы, власти работают над двумя факторами.
"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД.