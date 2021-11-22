Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 22 ноября в мире зарегистрировали 396 559 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4396 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 257 840 675 случаев инфицирования, из них 396 559 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 168 407 человек, из них 4396 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 232,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.