Миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему", - премьер Польши Моравецкий

Польша считает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то худшему".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По данным Reuters, опрос, опубликованный польской газетой Rzeczpospolita, показал, что 55% поляков озабочены тем, что кризис на границе может перерасти в вооруженный конфликт.

По словам Моравецкого, кризис пока еще далек от завершения.

"То, что разворачивается на наших глазах, может быть только прелюдией к чему-то гораздо худшему", - сказал он.

Также премьер указал на усиление российского военного присутствия возле Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области.

"Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", - отметил Моравецкий.

По его мнению, ситуация в Афганистане после захвата власти талибами "может быть использована как следующий этап миграционного кризиса".

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.