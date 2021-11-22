Мининфраструктуры: проблема дефицита польских разрешений на автоперевозки вынесена на уровень Еврокомиссии

Украина просит Европейскую комиссию помочь решить вопрос с дефицитом польских разрешений и либерализовать транзитные грузовые автоперевозки со странами ЕС.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем встретились в Брюсселе с генеральным директором DG MOVE Европейской Комиссии Генриком Хололеем для обсуждения проблемы.

"Команда Мининфраструктуры неоднократно озвучивала этот вопрос на ключевых международных площадках. Теперь мы выходим на уровень Украина-ЕС. Это наше право защищать экономические интересы Украины в рамках Соглашения об ассоциации, и мы будем его максимально использовать. Параллельно мы инициируем процесс постепенного открытия рынка автомобильных перевозок, в частности либерализации транзита между Украиной и ЕС", - заявил Мустафа Найем.

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В Министерстве объяснили, что в 2021 году Польша предоставила 160 тыс. разрешений, в то время как в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС, у Украины было на 40 тыс. разрешений больше. Из-за таких ограничений страдают как украинские перевозчики, так и международные компании, работающие в Украине. В Министерство инфраструктуры уже обратились "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL.

Мустафа Найем уточнил, что через Польшу Украина транзитирует товары в 12 стран Европы, а товарооборот с ЕС за последние 5 лет увеличился на 42%. ЕС стал самым крупным торговым партнером с удельным весом 40,8% от общего объема внешней торговли.

Но ежегодно перевозчики все больше сталкиваются с искусственным торговым барьером, который создается из-за дефицита разрешений на международные перевозки.

"Единственный выход из этой ситуации – либерализация транзитных грузовых автоперевозок с ЕС. Это может стать нашей новой большой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы", - убежден замминистра инфраструктуры.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине развивают пограничную инфраструктуру. За 2020 год отремонтировано 150 км дорог, ведущих к КПП, еще 600 км сделают в течение 2021-2022 годов. Также будут открыты новые международные пункты пропуска на границе с ЕС.