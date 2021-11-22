Судебная реформа заработает в течение нескольких месяцев: мы получим очевидные результаты в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

Основная цель судебной реформы – восстановление доверия граждан к судебной ветви власти, и на этом пути уже есть сдвиг.

Об этом заявил народный депутат "СН", представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что в июле Верховная Рада приняла ключевой для судебной реформы закон "О Высшем совете правосудия" и внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", что предусматривает новый механизм формирования ВСП и отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

"В первом и во втором случае действует правило, при котором международные эксперты фактически могут иметь решающее право, чтобы не допустить одиозных, недобросовестных кандидатов на эти должности", – сказал Вениславский.

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По его словам, уже сформирован Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в состав ВРП, а также конкурсная комиссия, которая будет подбирать состав ВККС.

"Теперь необходимо, чтобы в течение нескольких месяцев был возобновлен процесс отбора и получены рекомендации Этического совета по составу Высшего совета правосудия. А затем ВСП на основании рекомендаций конкурсной комиссии сформирует Высшую квалификационную комиссию судей. Я прогнозирую, что в течение нескольких месяцев состоится и первое, и второе событие", рассказал депутат.

После этого, добавил он, ВККС приступит к заполнению вакантных должностей в судах: "Мы заполним вакансии в судах, а деятельность обновленного Высшего совета правосудия позволит быстро и эффективно привлекать к ответственности одиозных судей, которые выносят неправосудные, конъюнктурные, неправомерные решения".

По его мнению, в стране достаточно механизмов, чтобы антикоррупционная деятельность велась эффективно.

"У нас есть Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое очень авторитетно и имеет очень важные механизмы для формирования антикоррупционной стратегии и предотвращения коррупции. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое проводит досудебное расследование. Мы разблокировали деятельность Высшего антикоррупционного суда, который должен рассматривать дела, подготавливаемые Национальным антикоррупционным бюро. То есть, в общем, система антикоррупционных органов достаточна для того, чтобы эти органы действовали", - отметил парламентарий.

В то же время он подчеркнул необходимость нескольких важных шагов, связанных с изменением нормативно-правовой базы, в частности уголовно-процессуального законодательства, которое позволит органам досудебного расследования эффективнее выполнять свои функции.

"Думаю, что мы должны получить уже очевидные результаты в ближайшее время", – резюмировал представитель Президента в КСУ.