МИД считает нецелесообразным участие посла Украины в Иране в формальном судебном заседании о катастрофе самолета МАУ

21 ноября 2021 года в Тегеране стартовали слушания в военном суде Ирана о катастрофе самолета Международных Авиалиний Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министерство иностранных дел Украины благодарит за приглашение Посла Украины принять участие в этом заседании.

"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной.

В этой связи считаем нецелесообразным участие Посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт.

Мы призываем Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что цель остается неизменной – установление истины и привлечение виновных к ответственности.

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Ранее сообщалось, что в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".