За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выявлены 358 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявлены 358 больных коронавирусом (в общей сложности 288 063), зафиксированы 32 летальных случая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 196 женщин от 18 до 92 лет, 137 мужчин от 18 до 85 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 3 месяцев до 16 лет.

Зафиксированы 32 летальных случая от вируса (в общей сложности 7214): 15 женщин от 61 до 92 лет, 17 мужчин от 33 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 58 больных коронавирусом и 185 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 764 жителя столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 245 958).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Днепровском (83), Оболонском (68) и Подольском (55).



