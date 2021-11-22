Международные партнеры заверили, что "максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"", - Данилов о возможном вторжении РФ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду.
"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, наступит ли Путин, и если будет, – то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"", – сказал Данилов.
По его словам, партнеры Украины хорошо понимают нынешнюю ситуацию в стране.
"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит", - отметил секретарь СНБО.
Он также добавил, что призвал международное сообщество приложить усилия к освобождению в Беларуси Марии Колесниковой, которая за свою оппозиционную политическую деятельность получила 11 лет лишения свободы.
"Женщину необходимо освободить. Весь мир должен сплотиться для этого", - подчеркнул Данилов.
Как сообщалось, на прошлой неделе Данилов во главе украинской правительственной делегации принимал участие в Международном форуме безопасности в Галифаксе, где провел ряд встреч с чиновниками из стран-партнеров.