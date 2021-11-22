Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в двух из них показатели полностью стабилизировались, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 22 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при нормах не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 661. Самый высокий уровень заболеваемости в Николаевской области (1104) и Полтавской области (988).

В то же время в 13 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 21 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 64,1 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 16 областях.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выявлены 358 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

Также в Украине занято 54,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в трех областях - "оранжевой", в трех - "желтой". Вместе с тем, в отнесенных к "красной" зоне Львовской и Луганской областях полностью стабилизировались все показатели, а в Черкасской, Одесской и Донецкой областях вне нормы только по одному показателю.