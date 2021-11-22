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Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий

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Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий
Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - цитирует Моравецкого "Польское радио".

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В частности, власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил глава польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

Топ комментарии

  • Антон Ищенко
    В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
  • Севирин Арт
    Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
  • Sophia-Maria Duglass
    Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
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