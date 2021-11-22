Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий

Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - цитирует Моравецкого "Польское радио".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси

В частности, власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил глава польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.