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Карантинные нормы в "желтой" зоне изменят: Как работники, так и посетители должны иметь полный курс вакцинации от COVID-19

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Карантинные нормы в "желтой" зоне изменят: Как работники, так и посетители должны иметь полный курс вакцинации от COVID-19
Среднее время пребывания регионов в "красном" уровне эпидопасности составляет 30-35 дней.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано. Нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы", - отметил глава Минздрава.

"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в двух из них показатели полностью стабилизировались, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
  • Антон Ищенко
    Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
  • Сергій Хоменко 6860486c
    Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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