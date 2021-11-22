Карантинные нормы в "желтой" зоне изменят: Как работники, так и посетители должны иметь полный курс вакцинации от COVID-19
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Среднее время пребывания регионов в "красном" уровне эпидопасности составляет 30-35 дней.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Украине удалось пройти пик заболеваемости без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано. Нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы", - отметил глава Минздрава.
"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - добавил Ляшко.