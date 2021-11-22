Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

Через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств. По делам Майдана назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят.

Об этом в Facebook сообщает адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Если ничего не изменить. Если суды будут идти, как идут сейчас. Через два года все беркуты, следователи, прокуроры по делам:

- по разгону Майдана 30 ноября 2013 г.;

- по избиению на Банковой 1 декабря 2013 г.;

- по штурму Майдана 11 декабря;

- по январским событиям на Грушевского;

- по избиению Автомайдана и протестующих с желтого автобуса 23 января 2014 г.;

- по избиению, давке, 18 февраля;

- по выдаче оружия титушне 20 февраля

избегнут наказания. Дела закроют по истечении сроков давности. Приговоров не будет", - подчеркнула Закревская.

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По словам адвоката, через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств.

"Это именно те беркута, следователи и прокуроры, которые не убежали. Подавляющее большинство продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они останутся на своих должностях с полным ощущением безнаказанности. Безнаказанности, доказанной в суде. И все это не потому, что "ничего не расследуется". Все эти дела расследованы. И маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет. А потому, что по делу назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят", - отметила она.

"Именно эта никому не интересная трясина "ничего не происходит" именно она и является самой успешной стратегией защиты обвиняемых. Именно она не находит никакого сопротивления общества, судебной системы, профессионального сообщества. Именно она безальтернативно приведет к освобождению обвиняемых от ответственности. К поражению судебной системы и гражданского общества. К триумфу безнаказанности. Это будет приговором нам. А не им", - подытожила Закревская.

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