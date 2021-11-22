Зеленский просит США увеличить помощь, при этом продолжает плевать на собственные обязательства по избранию руководителя САП, - Шабунин

Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский не выполняет свои обязательства перед ними, в частности, по проведению конкурса на руководителя Антикоррупционной прокуратуры?

Об этом пишет в Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фоне подготовки россиян к вторжению власти Зеленского просят у США увеличения помощи, при этом продолжают плевать на собственные обязательства. Почему США должны делать больше, чем уже делают, если Зеленский не делает даже того, что сделать обязался? Почему бы это? С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долл. На прошлой неделе мы получили от США еще 80 тыс. кг боеприпасов, что было четвертой поставкой в ​​рамках дополнительной помощи, которую Байден направил в Украину в августе. В ответ на это офис Зеленского в очередной раз демонстративно сорвал заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП", - заявил он.

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"Сделано это было руками главы комиссии Екатерины Коваль. …Но я вернусь к своему ключевому вопросу: Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский забил на первое же свое обязательство перед ними? Может, Татаров с Ермаком нам это объяснят? А лучше не нам, а – правительству США", – резюмировал Шабунин.