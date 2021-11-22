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С 9 декабря в Украине расширяют перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации, - Ляшко. ВИДЕО

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В Украине с 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация является обязательной. На этот раз речь идет о: работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и др.). Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных", - сказал Ляшко

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Ляшко как биоробот воплощает планы нелюдей. Ему нас-ть на мнение ученого, лауреата Нобелевской премии, вирусолога, профессора Люка Монтенье, который сказал, что массовая вакцинация в период эпидемии недопустима, она ведет к повышению заболеваемости и смертности, появлению новых более опаных штаммов вируса. Этот ученый удивлен тому что эпидемиологи, такие как Ляшко не говорят правду и он сказал, что сам не будет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Это говорит ученый с мировым именем, а Ляшко кто и что? Откуда он вынырнул? Какие у него работы и какое научное изыскание? Ноль. И оно нам что-то глаголит.
  • Сергей Ворлог
    У миллионов доз вакцины истекает срок годности, вот и подгоняют стадо на уколы. А как пели что обязаловки не будет.
  • Eugen Mk
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