В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
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В течение текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.