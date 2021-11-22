"Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно с Тихановской начну вести переговоры", – Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов провести переговоры с оппозиционеркой Светланой Тихановской только при условии, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с Алексеем Навальным.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, советовал ли ему Путин, как вести диалог с оппозицией, белорусский диктатор заявил: "Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны ни по какому вопросу я не услышал. Я могу параллель провести – вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской. – Ред.) начну вести переговоры".

Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы Путин и Навальный сели за стол переговоров, Лукашенко сказал: "Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный - это продажный человек". И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров, потому что он не оппозиционер, он предатель интересов России".

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