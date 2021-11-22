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Впервые в истории украинские АЭС будут работать на максимальной мощности, – Галущенко

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Впервые в истории украинские АЭС будут работать на максимальной мощности, – Галущенко
Впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности – 15 энергоблоков. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.

При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ривненской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе.

Таким образом, впервые в истории будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

НАЭК "Энергоатом" планировал проходить текущий отопительный сезон с подключенными 14 атомными энергоблоками из 15-ти.

Топ комментарии

  • Dust
    "Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

    тому що просрали вугільну
  • 5 копійок
    Зелень просрала все.
  • Герхард
    Как ЗЕшобла предлагала майнить на АЭС криптовалюту вместо электроэнергии они уже не помнят.

    Как Энергоатом довели до ручки они уже не помнят.

    Как внезапно оказалось, что Украине своей электроэнергии не хватает, они уже не помнят.

    Зато теперь "Впервые на арене!!!", не смотря на то, что раньше без лишней помпы все работало и Украина электроэнергию экспортировала, а не закупала.
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