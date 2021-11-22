Уволенная команда Kyiv Post создала новое медиа The Kyiv Independent

Уволенные журналисты Kyiv Post создали новое англоязычное медиа The Kyiv Independent.

Об этом журналисты сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"The Kyiv Independent - это новое медиа, которое мы создаем прямо сейчас. Мы – это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям – вызывающее доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса Президента.

Также читайте: Венедиктова отрицает давление на Kyiv Post: Я бы удивилась больше, только если бы кто-то сказал, что я сорвала полет на Луну

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не имеет отношения к проблемам издания Kyiv Post.