Около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: нападением на границу руководили белорусские службы, - польские пограничники
Об этом сообщили в пограничной службе Польши, передает Цензор.НЕТ.
"21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне участке около 150 агрессивных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали белорусские службы", - сказано в сообщении прессслужбы ведомства, опубликованном в твиттере.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября заявил, Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.