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Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

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Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук
Украина не будет производить подачу воды в оккупированный Крым. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами.

Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Херсонскую область, информирует Цензор.НЕТ.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, Украина достраивает дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, строительство завершено на 90%.

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Топ комментарии

  • Иннокентий beer
    Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
  • Владимир c2a8b9e2
    А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
  • Герхард
    «Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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