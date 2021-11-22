Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук
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Украина не будет производить подачу воды в оккупированный Крым. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами.
Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Херсонскую область, информирует Цензор.НЕТ.
"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - подчеркнула Верещук.
По ее словам, Украина достраивает дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, строительство завершено на 90%.