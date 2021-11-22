Из окна ковид-отделения на Волыни выпрыгнул 78-летний пациент, которого собирались выписывать

Из окна четвертого этажа ковид-отделения Волынской областной клинической больницы в селе Боголюбы выпрыгнул и погиб пациент. Мужчине было 78 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, информация о происшествии поступила в милицию 21 ноября около 21:00.

По данным полиции, самоубийство совершил 78-летний житель Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение от коронавируса. Он погиб на месте.

Во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства гибели устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Заведующий ковид-отделением областной больницы Юрий Филипчук сообщил УНИАН, что погибший мужчина лечился у них 21 день и сегодня, 22 ноября, его должны были выписывать.

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"Что привело к такой трагедии, сказать трудно. Пациент уже поправился. Возможно, с кем-то поговорил по телефону, потому что телефонов мы же не отбираем у них, они общаются с родственниками. Но однозначно утверждать ничего не могу", - сказал медик.