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"Вы - наша гордость и настоящий интеллект нации!" – Зеленский поздравил сборную Украины по шахматам с победой на чемпионате Европы

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"Вы - наша гордость и настоящий интеллект нации!" – Зеленский поздравил сборную Украины по шахматам с победой на чемпионате Европы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шахматам с победой в командном чемпионате Европы, состоявшемся в Словении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Поздравляю мужскую сборную Украины с победой на командном чемпионате Европы в Словении! Ни одного поражения в соревнованиях с сильнейшими сборными Европы, заслуженное первое место и золотые медали для наших шахматистов. Вы – наша гордость и настоящий интеллект нации! Так держать!

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Как сообщалось, мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж. "Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.

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Топ комментарии

  • Gal
    А ще чомусь нудота в горлі підходить
  • Gal
    грАсмейтер, блін...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и желудок зубами ловлю))))
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