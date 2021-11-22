В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат, - прокуратура
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаев разоблачен несовершеннолетний в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).
По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.
За доступ к сайту житель Николаева принимал от 250 до 650 гривен. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет.
После оплаты он посылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.
В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.
В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.