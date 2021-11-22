Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы, - Шмыгаль

Украина готова предложить дополнительные мощности для транзита газа в Европу в объеме не менее 55 млн кубических метров в сутки.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в "Субботнем интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"У нас есть транзитный контракт до 2024 года, но мы ведем переговоры по его продлению на 15 лет. Такие переговоры ведутся с европейскими партнерами, ведь они, как покупатели газа, заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась надежным транзитером "голубого топлива". В целом, наша газотранспортная система может транспортировать вдвое большие объемы газа, чем сейчас законтрактованы. Система для этого подготовлена, ​​и она полностью надежна", - подчеркнул премьер-министр.

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Также Шмыгаль отметил, что Украина обратилась в страны ЕС с инициативой использования украинских газохранилищ в качестве "газового сейфа" для Европы. Украина исторически заполняет свои газохранилища на 20-26 млрд кубометров с 33 имеющихся, а остаток может предложить для европейских партнеров. По словам главы правительства, такой "газовый фонд" станет хорошим стабилизирующим фактором для преодоления энергетических кризисов.