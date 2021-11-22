"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, пока речь не идет", - Кулеба

Министерство иностранных дел прилагает все усилия для предотвращения нападения России на Украину, но о привлечении иностранных войск на территорию Украины речь пока не идет.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, пока речь не идет. Единственные иностранные войска, ведущие боевые действия на территории Украины, - это российские войска", - сказал он.

Кулеба также назвал возможное наступление российских войск одним из сценариев, который, безусловно, лежит на столе российского руководства.

"Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы его предотвратить, но это не отменяет потребность в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации", - отметил министр.

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