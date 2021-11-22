"Слуга народа" Ясько о состоянии Саакашвили: Я испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в программе на телеканале "Украина 24".

"Несколько минут назад я вышла из военного госпиталя, который частично уже превратился в тюрьму, так как в том месте, где находится Михаил Саакашвили, очень много охраны, поставлена сигнализация, решетки. Психологическая атмосфера создана такая, чтобы было ощущение тюрьмы.

К сожалению, когда в последний раз я его видела чуть больше недели назад, он был в гораздо лучшем состоянии, чем сегодня. Я увидела, что он очень ослаблен физически, морально. Сейчас начинается реабилитация, но есть много диагнозов и симптомов, есть проблемы с внутренними органами, с головным мозгом. На данный момент не знаю, как возможно лечение в условиях несвободы. Это очень тяжело с созданными нормами. Он изолирован от мира, мало кто к нему может попасть. Поэтому ситуация плохая на самом деле", — сказала она.

Ясько рассказала, насколько изменились условия содержания Саакашвили.

"Ситуация такая, что в госпитале уже есть аппаратура. В тюрьме в Глдани, где он был, это была пытка — и физически, и психологически. Постоянное давление разными спосолбами — и криками заключенных, и со стороны врачей, и со стороны властей постоянно создавалась атмосфера, чтобы ему было плохо, не предоставлялась никакая помощь. Сейчас уже создано начало курса, как его выводить из критического состояния. Я сегодня немного испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько. Личного врача сейчас пускают, но этого недостаточно. Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Сказать, что состояние стабильное, нельзя. В таком состоянии, когда человек истощен за 50 дней, за 2-3 дня нельзя стабилизировать. Это вопрос недель", — сказала она.

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