Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок. ИНФОГРАФИКА

С 21 октября 2021 года органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена.

Проверки проводились на автотранспорте – 75179; на железнодорожных вокзалах – 15181; в аэропортах – 805.

По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Наибольшее количество нарушений выявлено в Киевской области - 216, 83 - в Черкасской, 67 - в Полтавской, 54 - в Сумской, 33 - в Винницкой, по 28 - в Запорожской и Хмельницкой, 25 - в Одесской, 23 - в Донецкой, 22 - в Донецкой, Луганской, по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.

Кроме того, во время проверки соблюдения карантинных ограничений полицейские обнаружили 770 случаев нелегальных перевозок. Следовательно, всего составлено 1066 соответствующих протоколов – 503 протокола по ст. 164 и 563 – по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



