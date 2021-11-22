Канада не будет сворачивать военную поддержку Украины, - Данилов

Канада не будет прекращать тренировать украинских военных в рамках операции UNIFIER.

Об этом в интервью Укринформу сказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.

"Я более чем убежден, что миссия не завершится. Она будет продолжаться и дальше, а вот в каком формате – это уже вопрос. У нас с Канадой много общего, и мы должны быть вместе", – сказал Данилов.

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Также он добавил, что в случае необходимости Канада может выступить в поддержку обретения Украиной полноценного членства в НАТО.

"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать предложение вступления Украины в НАТО. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано", – сказал Данилов.

В то же время он выразил убеждение, что Украине со временем удастся получить необходимую поддержку для членства в НАТО. "Мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Как известно, в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Срок действия мандата миссии UNIFIER истекает в следующем году. Если к тому времени он не будет продлен – канадские военные покинут территорию Украины.