Испания с 22 ноября запретила въезд для невакцинированных украинцев

Начиная с 22 ноября, въезд в Испанию из Украины будет разрешен только для граждан, прошедших полный курс вакцинации против Covid 19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечении 14 дней со дня получения последней дозы).

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, начиная с 22 ноября не будет разрешаться въезд с туристической целью граждан, не имеющих справки о полном курсе вакцинации.

Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Также начиная с 22 ноября будет разрешен въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие COVID-19 или справки о выздоровлении), которые относятся к следующим категориям ("существенные путешествия"):

лиц, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорры, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, что должно быть документально подтверждено;

владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;

медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;

лиц, осуществляющих грузовые перевозки, членов экипажей морских и воздушных судов;

дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;

студентов, обучающихся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского соглашения, и имеющих соответствующее разрешение на обучение или визу и медицинскую страховку, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд происходит во время академического курса или не раньше, чем за 15 дней до его начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очном и дневном (полном часе) форме и предполагает получение диплома или сертификата;

высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена ​​дистанционно, а также участников международных соревнований высокого уровня, проходящих в Испании, подтверждаемых документально;

лиц, документально подтверждающих наличие вынужденных семейных обстоятельств;

лиц, документально подтверждающих необходимость въезда из-за форс-мажорных обстоятельств, вследствие вынужденной нужды или по гуманитарным причинам.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.

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Все пассажиры, прибывающие в Испанию, подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, предусматривающему по меньшей мере проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.

Пассажиры, которые будут путешествовать в разрешенных случаях из Украины в возрасте от 12 лет, прибывающих в Испанию через воздушные, морские и сухопутные пункты пропуска из стран, отнесенных к зоне риска, должны предоставить один из следующих документов: