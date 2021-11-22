Испания с 22 ноября запретила въезд для невакцинированных украинцев
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, начиная с 22 ноября не будет разрешаться въезд с туристической целью граждан, не имеющих справки о полном курсе вакцинации.
Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.
Также начиная с 22 ноября будет разрешен въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие COVID-19 или справки о выздоровлении), которые относятся к следующим категориям ("существенные путешествия"):
- лиц, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорры, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, что должно быть документально подтверждено;
- владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;
- медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;
- лиц, осуществляющих грузовые перевозки, членов экипажей морских и воздушных судов;
- дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;
- студентов, обучающихся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского соглашения, и имеющих соответствующее разрешение на обучение или визу и медицинскую страховку, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд происходит во время академического курса или не раньше, чем за 15 дней до его начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очном и дневном (полном часе) форме и предполагает получение диплома или сертификата;
- высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена дистанционно, а также участников международных соревнований высокого уровня, проходящих в Испании, подтверждаемых документально;
- лиц, документально подтверждающих наличие вынужденных семейных обстоятельств;
- лиц, документально подтверждающих необходимость въезда из-за форс-мажорных обстоятельств, вследствие вынужденной нужды или по гуманитарным причинам.
Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.
Все пассажиры, прибывающие в Испанию, подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, предусматривающему по меньшей мере проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.
Пассажиры, которые будут путешествовать в разрешенных случаях из Украины в возрасте от 12 лет, прибывающих в Испанию через воздушные, морские и сухопутные пункты пропуска из стран, отнесенных к зоне риска, должны предоставить один из следующих документов:
- справку о получении полного курса вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);
- диагностическую справку (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда);
- справку о выздоровлении, признаваемую в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие COVID-19.