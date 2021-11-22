Переход Киева из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать, - Рубан

Несмотря на уменьшение динамики распространения коронавируса в Киеве рано говорить о переходе столицы в "оранжевую" зону.

Об этом в эфире "Україна 24" заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня наблюдается динамика уменьшения госпитализаций.

"Переход из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", - сообщил Рубан.

"До марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации, потому что это лучший выход. Вакцинировать, прежде всего, необходимо людей из группы риска", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

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