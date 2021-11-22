Более 84% педагогов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, - Минобразования
6467
По состоянию на сегодняшний день, 22 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Лучшую статистику двумя прививками демонстрируют:
Донецкая область – 92,7%;
Харьковская – 92,5%;
Луганская – 92,4%;
Черкасская – 92,2%.
В Киеве полным циклом вакцинации привиты более 30 тысяч педагогов, это 86% от общего количества.
Кроме того, министр проинформировал, что сегодня очное обучение осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.