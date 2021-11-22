Более 84% педагогов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, - Минобразования

По состоянию на сегодняшний день, 22 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).